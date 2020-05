Coronavirus, in Russia morte più di 4mila persone 

Sono più di quattromila le persone che hanno perso la vita in Russia per complicanze legate al coronavirus. Lo hanno riferito le autorità sanitarie russe, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 174 decessi, portando a 4.142 il totale delle vittime. Sono invece 8.371 i nuovi casi di Covid-19 riportati in un giorno, aggiornando così a 379.051 il totale delle persone contagiate.

In una nota, le autorità russe hanno invece spiegato che è salito a 150.993 il numero delle persone guarite dall'infezione, comprese 8.785 nelle ultime 24 ore. A essere maggiormente colpita è la regione di Mosca, con 2.054 nuovi casi e un totale di 173.497 contagiati. Finora sono più di 9,7 milioni i test di laboratorio condotti nel Paese.