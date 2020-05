Sala: "Regioni non vogliono milanesi? Quando andrò in vacanza me ne ricorderò" 

"Vedo che alcuni presidenti di Regione, come Toti in Liguria, dice 'accoglierò a braccia aperte i milanesi', altri, non li cito, parlano di patente di immunità. Ora, parlo da cittadino ancor prima che da primo cittadino, io quando deciderò dove andare per un weekend o una vacanza me ne ricorderò". Il sindaco di Milano Beppe Sala 'bacchetta' così, nel corso di una diretta Facebook, alcuni governatori che nei giorni scorsi hanno chiuso alla possibilità che lombardi e milanesi si rechino in vacanza nelle loro Regioni.