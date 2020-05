Coronavirus, in Lombardia 22 morti e 159 positivi in 24 ore 

Gualtieri: il Dl rilancio base per grande piano di riforme

Milano, 26 mag. (askanews) - Affrontare la crisi per poi dare subito il via alla ripresa. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha riassunto così gli obiettivi principali del decreto rilancio, in una audizione in Senato: "C'è quindi nel decreto l'impostazione per il rilancio dell'economia che il governo svilupperà con un grande piano di ipresa fatto di riforme e investimenti. E di questo piano ci ...