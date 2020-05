Covid, a Roma test siero a 15 euro in tre ospedali pubblici 

"Apriranno a Roma ai privati cittadini alla tariffa regionale per i test di sieroprevalenza (15,23 euro) i laboratori dell’Azienda ospedaliera San Giovanni, dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea e del San Camillo" a Roma. Lo annuncia l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.