Coronavirus, in Brasile 807 morti in un giorno 

Resta difficile la situazione in Brasile, il secondo Paese al mondo per numero di contagi dietro solo agli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal ministero della Sanità brasiliano, si sono contati 807 morti per complicanze legate al Covid-19, portando il totale a 23.473. Per quanto riguarda i contagi, invece, rispetto a ieri si sono registrati 12.687 casi in più e complessivamente sono 374.898.