CASTIGLION FIORENTINO

Addio a Thomas, il ruggito delle moto e l'applauso davanti al Velvet. Il video

Un applauso da pelle d'oca, lacrime, commozione, davanti al Velvet Underground di Castiglion Fiorentino, locale storico di cui era titolare Thomas Lorenzetti, morto a 39 anni nell'incidente in moto a Chiusdino, in provincia di Siena, sabato 23 maggio. Nel video il momento toccante in cui il corteo di moto fa tappa nel centro storico del paese per rendere omaggio a Thomas. Il babbo Sergio e la ...