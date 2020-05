Oms: stop a sperimentazione con idrossiclorochina 

"Al via una revisione dei dati del braccio di pazienti trattati con idrossiclorochina e clorochina nello studio 'Solidarity' dopo i risultati di uno studio pubblicato su Lancet venerdì", che ha rilevato "un più alto tasso di mortalità fra i pazienti" trattati con questi medicinali. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, spiegando che il gruppo esecutivo dell'Oms si è incontrato sabato scorso e ha deciso di "interrompere momentaneamente" la sperimentazione nel gruppo "in trattamento con idrossiclorochina e clorochina nello studio Solidarity".

Gli altri gruppi del trial "che sta valutando 4 farmaci, andranno avanti". E "dall'Oms arriverà un aggiornamento quanto prima sulla situazione. Questa preoccupazione - ha aggiunto - riguarda l'uso dell'idrossiclorochina e della clorochina contro Covid-19. Desidero ribadire che questi farmaci sono generalmente considerati sicuri per l'uso in pazienti con malattie autoimmuni o malaria", ha detto il dg dell'Oms.