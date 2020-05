Brusaferro: "Viaggi fra regioni con abbassamento nuovi casi" 

"Il tema della mobilità fra Regioni è importante e l'obiettivo è affrontarla in sicurezza, probabilmente con numero di nuovi casi ridotto ancora di più rispetto a oggi". A dirlo il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in conferenza stampa su Covid-19.

"Quello di Rt, che cambia su base settimanale - ha precisato in merito all'indice di contagiosità - non è un valore su cui si può basare la decisione sullo spostamento fra Regioni. Serve piuttosto per capire la capacità del sistema di controllare gli scostamenti della curva epidemica". Curva che "sta calando, più o meno rispetto al punto di partenza delle varie Regioni. Non credo sia pensabile però utilizzare Rt come base per la mobilità interregionale".