Coronavirus, in Messico quasi 3mila casi in 24 ore 

In Messico sono stati registrati 2.973 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 59.567 il totale delle persone contagiate. Lo ha reso noto il ministero della Sanità messicano, affermando che in totale si contano 6.510 morti per complicanze legate al coronavirus. La curva dei contagi ha iniziato a stabilizzarsi la scorsa settimana a Città del Messico e nella sua area metropolitana, la più colpita dalla pandemia. Lo ha dichiarato il vice ministro della Sanità messicano Hugo Lopez-Gatell.

Il 16 aprile il governo messicano ha esteso al 30 maggio il lockdown su base nazionale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.