 Coronavirus, in Gran Bretagna superati i 36mila morti  

Libia, portavoce Haftar: continua la lotta contro invasione turca

Tripoli, 21 mag. (askanews) - Nel mese di Ramadan, il conflitto in Libia si sta intensificando. L'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar ha annunciato per mezzo del portavoce che "continuerà a combattere contro l'invasione turca riferendo di "1.500 soldati turchi presenti oggi in Libia" e di "altri 2.500 in arrivo". Tripoli è cinta d'assedio da oltre un ...