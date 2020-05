Greco (Oms): "Distanza e mascherina uniche misure efficaci" 

“Il coronavirus si trasmette per via orale e respiratoria e pertanto l’unica misura di prevenzione efficace è la distanza. La mascherina la rafforza soprattutto nei luoghi chiusi e affollati”. Lo dice intervistato da Il Mattino, Donato Greco, epidemiologo e consulente dell’Oms. “Ma – precisa – per affrontare la fase della ripartenza, bisogna puntare sulla responsabilità individuale e sull’informazione”. “Il distanziamento – chiarisce – è servito ma in Italia abbiamo avuto tre epidemie: Quella lombarda che purtroppo continua, una nel resto del Nord, un po' più moderata in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Trentino, e un’altra nel resto d’Italia.

E su come affrontare il virus afferma: ”Ho sempre sostenuto che occorre differenziare gli interventi, invece abbiamo ‘lombardizzato’ il Paese”. Infine sulle regole da seguire ripete: "Distanza e mascherina soprattutto al chiuso e in luoghi affollati, evitare i contatti ravvicinati con persone non note, andare nei presidi ospedalieri solo se necessario, evitare le Rsa”. ”Chi mette la mascherina la mattina e la toglie la sera – sottolinea Greco – deve sapere che diventa una spugna e andrebbe cambiata dopo 4 o 5 ore. La distanza tra familiari non ha senso”.