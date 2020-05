Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): "Test sierologico non è patente immunità" 

Renzi cita Napolitano, proteste in aula: "Il fatto che mugugniate vi qualifica per quello che siete"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2020 Renzi cita Napolitano, proteste in aula il fatto che mugugnate vi qualifica per quel che siete Le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi in aula al Senato. / webtv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev