Coronavirus, in Lombardia 54 morti in un giorno 

Crescono i positivi in Lombardia, 462 in più in 24 ore, raggiungendo quota 85.481. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione sulla diffusione del coronavirus. In un giorno i morti sono stati 54 morti, portando il totale a 15.597. Il numero di guariti è pari a 36.082 (+167). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 244, -8 rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva ammontano a 4.426 (-56). I tamponi effettuati in totale sono 596.355 (+14.918).

Sale a 22.324 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano città. Dati in aumento rispetto a ieri quando i nuovi positivi nella provincia erano 71 e 24 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 12.607 (+144), a Brescia 14.199 (+41), a Como 3.646 (+13), a Cremona 6.335 (+12), a Lecco 2.687 (+39), a Lodi 3.369 (+16), a Mantova 3.294 (+3), a Monza 5.338 (+42), a Pavia 5.047 (+25), a Sondrio 1.378 (+9), a Varese 3.401 (+9).