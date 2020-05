Coronavirus, a Roma solo 10 casi in 24 ore 

"Oggi registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi 10 a Roma. E’ il dato più basso dal 10 marzo. Nelle province zero casi e zero decessi. I decessi sono stati 12 nelle ultime 24 ore, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.079 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 214 mila". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Sono stati eseguiti oltre 700 test sui farmacisti e si registra fino ad ora un unico caso positivo anche al tampone", conclude l'assessore.

"Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 48 unità. In totale sono 3.079. Ora è il momento di non calare l’attenzione", evidenzia ancora D’Amato.