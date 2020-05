Fase 2, Sileri: "Numero contagi più basso di sempre" 

"Credo che le Regioni siano pronte, per le riaperture, i dati di queste ultime ore ci dicono che il numero dei nuovi contagiati è il più basso di sempre. Con questi dati le Regioni saranno ben organizzate per arginare eventuali altri focolai: non dobbiamo farci prendere alla sprovvista". Lo scrive su Twitter il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.