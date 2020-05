Salvini vs De Luca: "Ritarda e fa danni ai campani" 

"Gran lavoro è stato fatto dalle regioni, al di là dl colore politico, certo De Luca ritarda, e fa un danno ai campani, non si capisce, oppure si deve dire che sono matti tutti gli altri governatori, nelle altre 19 regioni, che permettono di lavorare". Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo a Pomeriggio 5, su Canale 5.

"Solidarietà - ha poi aggiunto - agli artigiani e ai commercianti di San Gregorio Armeno, a Napoli, abbandonati dalle istituzioni a partire dalla Regione e dal governo e che sono chiusi per protesta, come purtroppo tante altre attività". "Le eccellenze e il lavoro italiano vanno sostenuti, non danneggiati con burocrazia e assenza di fondi. De Luca e il governo, nonostante i tanti ministri campani, rischiano di uccidere la via dei presepi", conclude Salvini.