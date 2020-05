Coronavirus Lombardia, in calo i decessi: 24 in un giorno 

Sono 85.109 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 175 unità rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono finora 581mila (+5.078). Sono 4.482 le persone ricoverate negli ospedali della Regione, 2 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 252 (-3). I guariti sono 35.915, aumentati di 873 unità nelle ultime 24 ore. In tutto i decessi sono 15.543, in aumento di 24 unità.

A Milano le persone positive sono 9.395 (+24), in provincia di Milano sono 22.222, con un incremento di 71 casi. A Brescia i positivi sono 14.158 (+11), a Bergamo 12.463 (+20), a Cremona 6.323 (invariati), a Monza e Brianza 5.296 (+9), a Pavia 5.022 (+43), a Como 3.633 (+4), a Varese 3.392 (+13), a Lodi 3.353 (+2), a Mantova 3.291 (invariati), a Lecco 2.648 (+3) e a Sondrio 1.369 (+2).