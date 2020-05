Fontana: "Ospedale Fiera resterà allestito" 

Merkel e Macron annunciano piano di rilancio Ue da 500 miliardi

Berlino, 18 mag. (askanews) - Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno annunciato un fondo per un piano di rilancio europeo da 500 miliardi di euro per aiutare i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Lo hanno dichiarato in una conferenza stampa congiunta a distanza. I fondi, ha spiegato Macron, "hanno vocazione a essere rimborsati". "Non saranno rimborsati dai beneficiari ma da ...