Coronavirus, in Africa oltre 84mila casi 

Sono quasi 85mila i casi di coronavirus confermati in Africa, con 3.279 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell'Unione Africana (Ua), parlando di 84.586 contagiati in totale. Sono invece 2.764 i morti accertati per complicanze da Covid-19, 60 in più di ieri. Nello stesso periodo di tempo sono 1.399 le persone guarite, per un totale di 84.586.

Nel dettaglio, in Nord Africa sono stati registrati 27.300 casi, nell'Africa occidentale 24.200, in quella meridionale 16.800, 8.600 nell'Africa orientale e 7.700 in quella centrale. In termini di vittime, il Nord Africa resta il più colpito con 1.400 morti, seguito dall'Africa occidentale con 509, quella centrale con 293, l'Africa meridionale con 283 e quella orientale con 257.

In termini di nazioni, il Paese più colpito per numero di contagi è il Sudafrica, con 15.500 casi confermati, seguito dall'Egitto con 12.200. Per quanto riguarda i morti è invece l'Egitto a detenere il triste primato, con 630 decessi, mentre in Sudafrica se ne sono registrati 264.