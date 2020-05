Coronavirus, 145 morti in un giorno 

Coronavirus, scende sotto quota 70mila il numero dei contagiati. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 68.351 con una decrescita di 1.836 assistiti rispetto a ieri. Lo comunica la Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 145 con il totale di decessi nel nostro Paese che sale a 31.908. Il numero complessivo dei pazienti dimessi e guariti sale a 125.176 con un incremento di 2.366 persone, sempre rispetto a ieri. In Italia a oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è di 225.435 con un incremento rispetto a ieri di 675 nuovi casi. Sono 762 i pazienti in terapia intensiva, 13 pazienti in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 10.311, 89 in meno rispetto a ieri. Zero contagi in Valle d'Aosta e Calabria, nove Regioni sono sotto i dieci.

Coronavirus, il bilancio dell'emergenza in Italia