Coronavirus, lo studio: vaccino sperimentale ha protetto macachi da polmonite  

Una singola dose di 'ChAdOx1 nCoV-19', un vaccino sperimentale contro la Sars-CoV-2, ha protetto sei macachi dalla polmonite causata dal virus. E' quanto evidenzia lo studio, pubblicato sulla piattaforma 'bioRxiv', dal National Institutes of Health (Nih) in collaborazione con l'Università di Oxford. I risultati non sono ancora stati sottoposti a 'peer review' (o revisione tra pari) ma vengono condivisi per aiutare la comunità scientifica internazionale nella lotta al coronavirus. Sulla base di questi dati, il 23 aprile nel Regno Unito è stato avviato sul vaccino uno studio di fase I su volontari sani.

'ChAdOx1' è stato già usato per sviluppare vaccini sperimentali contro diversi agenti patogeni, incluso un coronavirus strettamente correlato che causa la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers). "I sei macachi che hanno ricevuto il vaccino sperimentale 28 giorni prima di essere infettati da SARS-CoV-2 sono stati confrontati con tre di controllo che non hanno ricevuto il vaccino. Gli animali vaccinati - sottolineano i ricercatori - non hanno mostrato segni di replicazione del virus nei polmoni e avevano, rispetto agli animali di controllo, livelli significativamente più bassi di malattie respiratorie e nessun danno polmonare".