Bambini e lockdown, al via studio su effetti sulla salute psichica 

Luca Ward, Paolo Conticini e Lillo in "I Want to Break Free"

Roma, 16 mag. (askanews) - Con la partecipazione di Luca Ward, Paolo Conticini e Lillo, il video realizzato dagli allievi dell'Accademia Il Sistina, 80 ragazzi dai 6 ai 16 anni che, sulle note di "I Want to Break Free" dei Queen, cantano e ballano impazienti di poter tornare a studiare in teatro per imparare l arte del Musical. "I nostri ragazzi scalpitano, quanto prima potremo riabbracciarli e ...