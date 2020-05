Sala: "Noi ultra flessibili su spazi all'aperto di bar e ristoranti" 

"Ieri sera il Consiglio comunale di Milano ha preso una delibera che rende gratuiti gli spazi all'aperto per bar, ristoranti e altre attività commerciali. I consiglieri sono stati molto rapidi e ora toccherà a noi essere rapidi, limitando al massimo la burocrazia per cercare di concedere operativamente questi spazi. Saremo ultra flessibili, ovviamente resteranno i vincoli di sicurezza e i pedoni si muovere con facilità. Cercheremo di dare una bar e ristoranti che sono in una situazione veramente drammatica". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook

Sala ha poi spiegato che "ieri pomeriggio con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi abbiamo avuto una videoconferenza con il presidente Fontana perché noi sindaci chiediamo di sapere se lunedì Regione Lombardia autorizza la riapertura degli esercizi commerciali che il governo dice che potranno essere aperti. Il presidente Fontana ci ha detto che non aveva ancora a disposizione tutti i pareri per prendere una decisione e che oggi avrebbe incontrato il comitato tecnico scientifico e il governo e che poi avrebbe chiarito la situazione. Appena sapremo qualcosa lo comunicheremo".