Pregliasco: "Prossima settimana vedremo effetto riaperture" 

"I dati di oggi ci dicono che il trend in Italia è sempre in calo, anche se resta il 'caso Lombardia', con alcuni casi in più. Il dato dei decessi resta molto triste ma il trend resta in calo anche in questo caso. Mentre per vedere gli effetti della riapertura successiva al 4 maggio dovremo aspettare la prossima settimana". Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, sottolineando comunque i numeri positivi che arrivano dalle terapie intensive.