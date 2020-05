Fase 2, ipotesi Conte domani a Camere su nuove misure 

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto apprende l'Adnkronos, molto probabilmente sarà domani alle Camere per un'informativa sulle nuove norme che decorreranno da lunedì in relazione all'allentamento delle misure per il contenimento del rischio contagio da coronavirus.

I dettagli sulla disponibilità manifestata dal premier in relazione alle riaperture delle diverse attività sono ancora da definire, ma secondo uno schema di massima le informative potrebbero tenersi domani mattina, alla Camera e poi al Senato.