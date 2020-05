Trump bacchetta Fauci: "Risposta inaccettabile" 

"Non è una risposta accettabile". Così il presidente americano Donald Trump ha bollato la testimonianza resa da Anthony Fauci al Congresso sui rischi di una riapertura precoce del Paese. "Sono rimasto sorpreso dalla sua risposta, veramente, perché sapete, per me non è una risposta accettabile, soprattutto per quanto riguarda le scuole", ha dichiarato durante un incontro con il governatore del North Dakota, Doug Burgum e quello del Colorado Jared Polis alla Casa Bianca. Trump ha quindi espresso la sua piena fiducia nella ripresa economica del paese a breve termine: "Penso che avremo un favoloso quarto trimestre", ha dichiarato.