Coronavirus, in Lombardia 62 morti in 24 ore 

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 15.116 in Lombardia, +62 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 82.904, +614, "a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio".

Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 322, 19 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 5.222, -175 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 513.244, +20.602 rispetto a ieri.