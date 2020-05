Coronavirus, in Germania indice contagio ancora oltre 1 

Resta ancora oltre 1 l'indice di contagio in Germania, il dato sotto osservazione perché permette di seguire l'andamento del Coronavirus. Un dato negativo ma che non va considerato a sé secondo il vicepresidente del Robert Koch Institut, Lars Schaade, per il quale è importante guardare alle nuove infezioni registrate ogni giorno, comprese tra le 700 e le 1300 quotidiane nel corso dell'ultima settimana, con 1000 nuovi casi ieri. "Il virus non è andato via", ha sottolineato Schaade, notando che la minaccia alla salute pubblica è però più bassa oggi di quattro settimane fa.