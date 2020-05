Coronavirus, "vaccino tra un anno, ci sarà vera e propria lotta" 

Il vaccino per il Covid 19, "arriverà tra un anno. Il problema che l'Oms prevede è che ci saranno poche dosi inizialmente e che solo i Paesi più ricchi riusciranno ad averlo prima che venga prodotto su larga scala per tutto il mondo. Ci sarà dunque una vera e propria lotta per questo vaccino". Così Guido Forni, immunologo, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ospite del programma 'L'imprenditore e gli altri' su Radio Cusano Tv Italia.

Secondo Forni, il vaccino "non è necessario renderlo obbligatorio. L'importante è che la maggior parte della popolazione lo faccia. Se c'è una piccola quota che non lo vorrà fare non è un problema, ciò che conta è raggiungere l'immunità di gregge".