Coronavirus Lombardia, in calo nuovi positivi e decessi 

In Lombardia calo dei nuovi positivi al Covid-19. A fronte dei risultati di 7.369 tamponi, oggi ci sono 282 casi in più, per un totale di 81.507 persone positive al virus. Ieri i nuovi casi erano stati +502, l'altro ieri 609. I decessi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, sono stati 62, in calo dagli 85 di ieri e dai 94 di due giorni fa.

Tornano a salire, per la prima volta da un po' di settimane, i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 in più i pazienti Covid più gravi da ieri e i posti occupati risalgono a 348 dai 330 di ieri, quando 70 persone erano state dimesse. Scendono ancora invece i casi di Covid-19 meno gravi, con 5.428 ricoverati in tutto non in terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri.