Sileri: "Vicino a chi ha perso la mamma in questa pandemia" 

"Auguri a tutte le mamme. A quelle che lo sono, che lo saranno e che lo sono doppiamente come le nonne. E vicinanza a tutti coloro che in questa pandemia hanno perso una madre". Lo scrive il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, su Facebook per celebrare la Festa della mamma.

"A quelle che lo desiderano e che hanno difficoltà, qualunque essa sia sanitaria o economica - prosegue Sileri - per le quali lo Stato dovrà impegnarsi sempre di più. A quelle che hanno adottato. A quelle che lo sono state brevemente e che hanno vissuto il dolore di una perdita durante la gravidanza. A quelle che hanno vissuto il dramma di aver perso un figlio o una figlia rispetto alla natura, che dovrebbe veder morire prima un genitore".