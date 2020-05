Coronavirus, a Hubei zero contagi da 35 giorni 

In anteprima "Pensiero fisso" il nuovo singolo di Fernando Alba

Milano, 9 mag. (askanews) - In antemprima il video di "Pensiero fisso" (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di Fernando Alba, che anticipa il terzo album di inediti. La canzone arrangiata e registrata in presa diretta (c/o Gli Artigiani Studio), è un pezzo rock grunge, che ci riporta alla realtà dopo una crisi di coscienza. Descrive in pochi versi chi siamo, personalità e gesti, ...