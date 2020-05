Coronavirus, da lunedì la Francia allenta il lockdown 

Il Premier francese Edouard Philippe ha confermato che, a seguito dei risultati epidemiologici degli ultimi giorni, lunedì prenderà il via l'inizio progressivo dell'allentamento del confinamento.

"E' una nuova tappa nella lotta contro l'epidemia, è una buona notizia per la Francia e per i francesi. Inizieremo da lunedì un processo molto graduale che durerà come minimo diverse settimane", ha annunciato il Premier. Per potersi spostare sui mezzi pubblici da lunedì sarà necessario esibire un attestato del proprio datore di lavoro.

Ma il Premier non ha escluso che saranno adottate "misure supplementari" nel prossimo futuro. La Francia"è divisa in due", con le regioni della Mayotte, dove il numero dei contagi è in lieve aumento, e dell'Ile-de-France, dove i casi stanno lentamente diminuendo, ma i contagi "rimangono più alti di quanto non avessimo sperato", ancora "in rosso" e il resto del paese "in verde". I diversi colori indicano la possibilità di una velocità diversa nell'allentamento del lockdown.