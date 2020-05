Coronavirus, in Germania più di 7.000 morti  

Sono ormai più di 7.000 i decessi in Germania a causa della pandemia di coronavirus. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 7.119 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri parlavano di 165 decessi e 947 casi di Covid-19 in 24 ore. In Germania, stando all'Istituto Robert Koch, sono 139.900 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.