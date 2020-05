Funzioni religiose, Camera dà via libera a progressivo riavvio 

La Camera ha approvato con 331 voti a favore, 2 contrari e 134 astenuti gli emendamenti al decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergergenza da Covid 19, che prevedono il progressivo riavvio delle funzioni e delle celebrazioni religiose.

"Credo che sia stato importante approvare poco fa l’ottima riformulazione del mio emendamento 1.50 che consente di riaprire in sicurezza alla libertà di culto con protocolli con le varie confessioni religiose". Lo dice il deputato del Pd Stefano Ceccanti, autore dell'emendamento approvato alla Camera sul via libera alle messe. "Le limitazioni adottate nella prima fase per proteggere vita e salute dei praticanti possono e debbono essere progressivamente superate. Per farlo in modo sensato, visto l’ampio pluralismo religioso che è anche pluralismo delle varie forme di culto, è necessario un dialogo serio con le varie confessioni religiose, tenendo conto delle specificità di ciascuna", spiega Ceccanti. "Il Parlamento ha quindi segnato un punto importante perché la fase due sia anche una fase di riaffermazione della libertà religiosa oltre che degli altri diritti fondamentali, sempre in sicurezza per i cittadini", sottolinea.