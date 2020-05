Ue: per Pil Italia crollo del 9,5% nel 2020 

Coronavirus, Fase 2: a Palermo il box-triage per i tamponi

Palermo, 6 mag. (askanews) - Una ex cella frigorifera, trasformata in un box-triage per effettuare i tamponi per il Covid-19, senza che vi sia alcun contatto tra l'oeratore sanitario e i pazienti sospettati di positività al coronavirus. Il dispositivo è stato installato accanto al Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo e al momento è l'unico simile a essere impiegato in Sicilia; ha le ...