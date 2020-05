Coronavirus, United Airlines taglia 3400 posti di lavoro 

La compagnia aerea più grande del mondo, United Airlines prevede di tagliare più di 3.400 posizioni manageriali e amministrative entro il 1° ottobre, dopo la quasi completa paralisi della compagnia aerea statunitense dovuta alla pandemia di coronavirus. Chicago, la città natale della United, potrebbe essere particolarmente colpita. "Dobbiamo riconoscere che ci saranno gravi conseguenze per la nostra azienda se non continueremo a intraprendere azioni forti e decisive, che includono il prendere decisioni che nessuno di noi ha mai voluto o si aspettava di prendere", ha detto Kate Gebo, vice presidente esecutivo delle risorse umane e dei rapporti di lavoro della compagnia aerea, in un promemoria ai dipendenti.

I tagli rappresentano il 30% dei circa 11.500 dipendenti amministrativi e gestionali della United, la maggior parte dei quali lavora a Chicago, molti dei quali presso la sede centrale della società Willis Tower. I dipendenti interessati dai tagli, che entreranno in vigore il 1° ottobre, saranno informati a luglio, ha detto Gebo.

United prevede di annunciare un pacchetto di uscite su base volontaria per i dipendenti amministrativi e gestionali a metà maggio, ha detto Gebo nel memo, una copia del quale è stata ottenuta dal Tribune. I dipendenti che accettano l'offerta saranno in grado di mantenere i privilegi di viaggio e le prestazioni mediche per un periodo prolungato, insieme a "una certa continuazione della retribuzione", ha detto. A partire dal 1° ottobre, i dipendenti impiegati che saranno licenziati non riceveranno un trattamento di fine rapporto in contanti.

Gebo ha detto che United sta "cercando di dare a tutti il massimo preavviso possibile che i cambiamenti stanno arrivando, e stiamo rendendo le opzioni volontarie il più attraente possibile". Nel frattempo, ai dipendenti della direzione e dell'amministrazione nazionale sarà richiesto di prendere 20 giorni di ferie non retribuite tra il 16 maggio e il 30 settembre. Proprio l'anno scorso, United ha prolungato il contratto d'affitto della sede centrale di Willis Tower fino al 2033, con l'intenzione di riprogettare i suoi 16 piani nei prossimi tre anni, e di aggiungere una caffetteria e una terrazza sul tetto al quarto piano. All'epoca, United aveva dichiarato di impiegare circa 4.700 persone alla Willis Tower.

Ma la pandemia della Covid-19 ha drammaticamente modificato le prospettive dell'azienda. La United ha riportato una perdita di 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre, anche se il gruppo industriale Airlines for America ha dichiarato che il numero di passeggeri delle compagnie aeree statunitensi è rimasto forte fino alla fine di febbraio.

Ora, secondo la Transportation Security Administration, il numero di passeggeri negli aeroporti statunitensi è sceso di circa il 95% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. United ha tagliato circa il 90 per cento della sua capacità di volo a maggio e prevede di operare un programma simile a giugno.

A livello globale, l'International Air Transport Association ha stimato che la pandemia di Covid-19 potrebbe costare alle compagnie aeree 314 miliardi di dollari di mancato guadagno quest'anno, con un calo del 55 per cento dei ricavi delle compagnie aeree rispetto al 2019. Le principali compagnie aeree statunitensi, tra cui United, stanno ricevendo miliardi di dollari di assistenza finanziaria per mantenere i lavoratori sul libro paga attraverso il pacchetto di aiuti per i coronavirus da 2,2 miliardi di dollari. Le compagnie aeree che ricevono tale assistenza hanno accettato di evitare licenziamenti involontari o tagli alle retribuzioni fino al 30 settembre. I fondi fanno guadagnare tempo all'industria aerea per vedere quanto la domanda si riprende, ma i dirigenti e gli analisti dicono che è improbabile che si riprenda in autunno, e hanno avvertito che potrebbero seguire dei tagli ai posti di lavoro. Il promemoria di United ai dipendenti della direzione dà un primo sguardo a quanto la compagnia aerea pensa di doversi ridurre.

United ha già cercato di ridurre i costi del personale, dicendo che i 5 miliardi di dollari in sovvenzioni e prestiti che sta ricevendo attraverso il pacchetto di aiuti per il coronavirus non copriranno completamente gli stipendi e i benefici per i dipendenti fino al 30 settembre. Ci sono così poche persone che volano e la compagnia aerea prevede di spendere miliardi di dollari in più di quanto guadagnerà nei prossimi mesi. Questo "non è sostenibile per nessuna compagnia", ha sottolineato United.

Ai dipendenti di tutta la compagnia aerea sono state ridotte le ore di lavoro o è stato chiesto loro di prendere un congedo volontario non retribuito. La scorsa settimana, la compagnia ha detto che avrebbe ridotto le ore di lavoro di 15.000 lavoratori aeroportuali a part-time, anche se il sindacato che rappresenta questi lavoratori si sta opponendo.

Più di 20.000 dipendenti hanno già preso un congedo non retribuito o altri opzioni. Questo mese, più di un terzo degli assistenti di volo della United sta prendendo un congedo non pagato, secondo il sindacato che li rappresenta, l'Associazione degli assistenti di volo. Il sindacato ha detto che si aspetta di discutere ulteriori opzioni di congedo e di licenziamenti volontari nei mesi a venire.