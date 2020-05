Bellanova: "Intervento per compatibilità Rdc e lavoro nei campi" 

''Ho dato la disponibilità a lavorare perché si possa rendere compatibile il sussidio del reddito di cittadinanza e l'indennità di disoccupazione con il lavoro nei campi. Possiamo fare un intervento''. Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, intervenendo a Stasera Italia su Rete 4. Chi percepisce dei sostegni al reddito, spiega il ministro, ''se va a lavorare prenderà il salario per la mansione che andrà a fare'', senza perdere il sostegno al reddito. ''Dobbiamo creare le condizioni perché le imprese possano trovare il personale qualificato che serve per le prossime campagne di lavorazione. L'esigenza che noi abbiamo adesso è di 270.000-350.000 persone per andare a fare la raccolta degli ortaggi e della frutta'', sottolinea Bellanova.