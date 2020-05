Burioni: "Non diffondere false notizie che disorientano cittadini" 

"Per piacere, diventate capaci di distinguere da soli le sciocchezze dalle cose serie, soprattutto se siete miei colleghi. E se vi rendete conto che sono sciocchezze non le diffondete. Il Paese sta attraversando un momento difficile e l'ultima cosa di cui ha bisogno sono false notizie che possono disorientare i cittadini". E' l'invito ribadito sui social dal virologo Roberto Burioni, a proposito delle tante notizie che girano sui social network e su Whatsapp su presunte terapie per Covid-19. "Oggi è la giornata del whatsapp di Mauro Rango che da isole lontane ci comunica che la cura già esiste ma non ce lo dicono", scrive Burioni.