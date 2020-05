Al Senato arriva 'Panda', temperatura misurata a distanza 

A Palazzo Madama la tecnologia si fa più sofisticata per tutelare la salute dei senatori e di tutti coloro che vi lavorano. Il nome fra gli addetti ai lavori è 'Panda' ma in concreto è un "sistema di rilevazione automatica a distanza della temperatura corporea quale misura anti-contagio da Covid 19". Così viene definito dall'avviso diffuso dall'ufficio di Questura del Senato, che, "su disposizione del Collegio dei Senatori Questori", ne annuncia l'operatività da oggi, 5 maggio.

Il dispositivo è in funzione all'ingresso principale di Piazza Madama (negli altri permangono i termoscanner) e viene spiegato che "per consentire una più accurata misurazione è necessario scoprirsi il capo e togliersi eventuali occhiali da sole per un paio di secondi". Visibile, apprende l'Adnkronos, per chi entra, e posto ad un'altezza di circa 2 metri e trenta. Il sistema "non rileva alcun altro dato oltre alla temperatura corporea" e le informazioni relative alle misurazioni non saranno conservate. Cosa succede se chi entra dal portone principale ha una temperatura superiore ai 37,5°? In tal caso un operatore sanitario provvederà alla conferma di quanto rilevato dal sistema e la persona non sarà ammessa nel Palazzo.