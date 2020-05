Coronavirus, nel Lazio oggi 53 casi 

"Oggi registriamo un dato di 53 casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend che scende a 0,7%. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 11. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Bisogna mantenere alta l’attenzione in vista delle riaperture perché il virus non è stato sconfitto". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 1.916 totali e oggi si registra il guarito numero 200 nella provincia di Viterbo", fa sapere ancora D’Amato annunciando: "Abbiamo deciso di effettuare il test di sieroprevalenza, che partirà a breve per tutti gli operatori sanitari, Rsa e le Forze dell’ordine, anche alla categoria dei farmacisti". L