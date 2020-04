Danimarca, fine lockdown non provoca nuova ondata contagi 

La fine del lockdown in Danimarca, con la riapertura delle scuole a metà mese, dei parrucchieri e di altre piccole imprese il 20, non ha provocato una nuova accelerazione dei contagi di Covid-19, ha reso noto lo Statens Serum Institut che coordina la ricerca pubblica sulle malattie infettive. Il tasso di riproduzione di base del contagio è solo lievemente aumentato, ma è rimasto sotto la soglia dell'1. La Danimarca, che è stato uno dei primi paesi in Europa a introdurre il lockdown, ha confermato complessivamente 452 casi di Covid-19. La premier Mette Frederiksen ha dichiarato che la diffusione del coronavirus "è sotto controllo" e ha anticipato che entro il dieci maggio presenterà un piano con i prossimi passi per la riapertura del paese.