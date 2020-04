Salvini twitta dal Senato: "Stanotte fateci compagnia" 

"Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza". Matteo Salvini, posta sui social una sua foto da palazzo Madama con tanto di giacca, cravatta e mascherina, dando seguito a quanto annunciato nel pomeriggio, con la manifestazione leghista di 'presidio ad oltranza' di Senato e Camera.

"Tanti di voi - spiega - ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli Italiani su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere". "Gli italiani si sono dimostrati anche in emergenza un grande Popolo, adesso meritano fiducia e protezione", conclude il post del capo leghista.

Nella foto postata sui social, Salvini indossa una mascherina all black, con un tricolore laterale. Con lui, a quanto si apprende, ci sono una trentina i senatori della Lega che, questa notte, resteranno in aula a Palazzo Madama. Il leader della Lega, dovrebbe essere presente al presidio anche domani, con la previsione di pernottare a Palazzo Madama una seconda sera. A breve e per tutta la notte, i leghisti, intanto, potrebbero lanciare dirette Facebook, spiegando i motivi del presidio.