Calcio, da Uefa subito 70 milioni per i club 

"Il comitato esecutivo dell'Uefa ha deciso di sbloccare immediatamente i pagamenti dei compensi dei club relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali, alla luce dell'attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa". La Federcalcio europea, in un comunicato alla fine della riunione del comitato esecutivo, annuncia lo sblocco di 70 milioni di euro per i club che hanno fornito giocatori alle Nazionali.