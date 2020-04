Coronavirus, quasi 6000 sanzioni e 32 denunciati 

Oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni ieri nell'ambito del monitoraggio eseguito dalle forze dell'ordine sul rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. In particolare, secondo i dati del Viminale, sono state 245.580 le persone e 107.020 le attività commerciali sottoposte a controllo, e 5.706 le persone e 168 i titolari di attività sanzionati. Quanto alle denunce, a 32 cittadini sono state contestate false dichiarazioni e a 13 positivi al coronavirus la violazione della quarantena. Infine, per 15 attività è stata disposta la chiusura e per 47 la sospensione temporanea.