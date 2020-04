Coronavirus, in Messico più di mille in un giorno 

Superati i diecimila contagi da Covid-19 in Messico, più di mille in un solo giorno. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, precisando che sono 10.544 i positivi al coronavirus, 1.043 in un giorno, e 970 le persone che hanno perso la vita.

Il sottosegretario per la prevenzione e la promozione della Salute del Messico, Hugo López-Gatell, ha parlato di una mortalità ora del 5-7 per cento nel Paese, esortando la popolazione a non minimizzare la minaccia. ''La mortalità delle persone che arriva in ospedale con insufficienza respiratoria grave e che necessitano di essere intubate potrebbe arrivare al 70-80 per cento'', ha avvertito.