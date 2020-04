Coronavirus Lombardia, altri 735 positivi  

Sale a 66.971 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +735 rispetto a ieri. Quanto ai decessi, se ne contano 163 nelle ultime 24 ore, 12.376 in totale. E' quanto reso noto dalla consueta diretta Facebook della Regione per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 901 unità, -21 nelle ultime 24 ore. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 10.138, -204. Quanto ai tamponi effettuati il totale è di 270.486, +6.631 rispetto a ieri.