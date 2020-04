Oms: "Fine del lockdown non è fine epidemia" 

"Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non rappresenta la fine dell'epidemia in nessun paese. La fine dell'epidemia richiederà uno sforzo costante da parte di individui, comunità e governi per continuare a reprimere e controllare il virus". Lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in conferenza stampa a Ginevra su Covid-19.

"I cosiddetti lockdown - ha aggiunto - possono aiutare a smorzare l'epidemia, ma non possono farcela da soli. I Paesi devono ora assicurarsi di poter rilevare, testare, isolare e curare ogni caso e rintracciare ogni contatto".

"Accogliamo con favore lo sviluppo di test per lo studio degli anticorpi che aiutano a tracciare la diffusione del virus nella popolazione. I dati preliminari che abbiamo raccolto segnalano che una percentuale relativamente piccola possiede gli anticorpi, anche nelle zone più colpite dall'epidemia", ha quindi reso noto Ghebreyesus. "Mentre i test sugli anticorpi sono importanti per sapere chi è stato infettato - ha ricordato il Dg - i test che rilevano il virus sono uno strumento fondamentale per la ricerca, la diagnosi, l'isolamento e il trattamento di casi attivi". Ghebreyesus ha infine annunciato che sono stati "identificati e validati 5 test che possono essere prodotti in grandi quantità".