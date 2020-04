Sileri: "Mascherine? Deve darle lo Stato con tetto prezzo" 

"Credo che debbano essere distribuite dallo Stato. Meglio ancora quelle che possono essere riutilizzate e lavate a 60 gradi. Il prezzo deve essere fissato. Ci deve essere un tetto massimo. Non si può andare a pagare una mascherina 10 volte tanto". Così Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, ai microfoni di Rai Radio1, all’interno di 'In Viva Voce'.

"Sicuramente dal 4 maggio ci sarà una progressiva ripartenza e riapertura. L’Italia si è ammalata e per guarire e per essere certi che non ci siano ricadute dovrà fare le cose in maniera progressiva", aggiunge il viceministro.