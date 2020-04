Fontana: "Piano da 3 miliardi per la Lombardia" 

"Oggi pomeriggio poteremo in giunta una proposta di legge che è veramente rivoluzionaria. Per dare un aiuto concreto alla nostra economia e alla ripresa che è fondamentale per il nostro territorio metteremo a disposizione tre miliardi di euro. Sono cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una diretta su Facebook.

"Ci saranno da subito 400 milioni che verranno messi a disposizione di Comuni e Province, perché possano immediatamente intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparto di ripartire. Credo che sia una decisione importante che va nella direzione di fatti concreti", ha aggiunto.

Nella proposta di legge che verrà discussa nel pomeriggio dalla giunta "c'è la proposta di mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni. C'è una piccola modifica: saranno 82 milioni".

"L'abbiamo inserita in questo pdl, perché in attesa che il governo autorizzi ad effettuare questi versamenti, noi iniziamo a portarci avanti e ad approvare questo pdl, che ci consentirà di erogarli a prescindere dall'autorizzazione che dovesse arrivare da Roma", ha aggiunto.

Il governatore ha quindi annunciato "una somma di 10 milioni di euro a favore di quelle aziende che intendano riconvertirsi per produrre quei dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi crisi".